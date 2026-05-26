Mendag Targetkan Harmonisasi PMSE untuk Pedagang Online & Platform Rampung Pekan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan proses harmonisasi terkait aturan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) masih berlangsung dan ditargetkan rampung pekan ini.
Hal ini dia katakan setelah sebelumnya para pedagang online atau e-commerce mengeluh, karena banyaknya potongan di aplikasi penjualan.
"E-commerce itu harmonisasi, minimal satu lagi minggu ini. Harmonisasi kan baru beberapa kali," ujar Budi di Jakarta, Senin (25/5).
Budi menyampaikan pihaknya akan memanggil para penjual, dan platform e-commerce untuk membahas percepatan penyelesaian revisi Permendag Nomor 31 Tahun 2023 terkait dengan aturan PMSE.
Budi optimistis pembahasan revisi ini dapat segera dirampungkan.
Revisi aturan tersebut juga sebagai bentuk komitmen pemerintah bersama penjual dan platform lokapasar membangun tata kelola ekosistem perdagangan elektronik.
Menurutnya, aturan baru mendatang tidak hanya untuk kepentingan platform e-commerce tetapi juga seluruh ekosistem yang terlibat dalam perdagangan elektronik, seperti penjual dan juga konsumen.
"Jadi, tiga-tiganya itu harus dilindungi, dari seller, platform, juga harus sisi konsumennya," katanya.
Pedagang online atau e-commerce mengeluh, karena banyaknya potongan di aplikasi penjualan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Buka Akses Ratusan Akses Untuk UMKM, Folago Hadirkan AI Digital Twin
- Dorong Hilirisasi Produk Lokal, Universitas Terbuka Berdayakan UMKM Pondok Cabe Ilir
- Didukung Danantara, PaDi UMKM Memperkuat Ekosistem Pengadaan Digital BUMN dan UMKM
- Pemerintah Siapkan KUR Rp 300 Triliun untuk 1,54 Juta Debitur
- Dongkrak Ekonomi Aceh Barat, PT MIFA Bersaudara Berdayakan UMKM Lokal
- Bea Cukai Genjot Sosialisasi Ekspor demi Percepat UMKM Naik Kelas