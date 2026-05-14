Mendag Ungkap, Impor Bahan Baku Plastik Segera Tiba, Sabar Ya!

Ilustrasi bahan baku plastik, Polyethylene Terephthalate (PET) daur ulang. Ilustrasi/Foto: Aqua

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso memastikan impor bahan baku utama biji plastik berupa nafta akan masuk pada pertengahan Mei 2026.

Budi menyebutkan kedatangan bahan baku tersebut merupakan tindak lanjut dari kebutuhan pelaku industri yang sebelumnya mengalami keterbatasan pasokan.

"Pertengahan Mei sampai ya, nanti saya update lagi ya," kata Budi di Jakarta, Rabu.

Pemerintah juga terus memantau perkembangan pasokan bahan baku guna menjaga keberlanjutan produksi sektor manufaktur plastik di dalam negeri.

Budi mengatakan bahan baku plastik yang tiba pada pertengahan Mei tersebut berasal dari Amerika Serikat.

Pemerintah sebelumnya juga sempat mencari alternatif sumber pasokan dari negara lain guna mengantisipasi kebutuhan industri.

"Dari Amerika (asal impor, red). Kemudian, kemarin cari solusinya dari India sama Afrika, tapi yang pertengahan Mei itu, ya dari Amerika," ujarnya.

Budi menegaskan, kebijakan impor dilakukan sebagai langkah menjaga stabilitas rantai pasok industri sekaligus memastikan kegiatan produksi nasional tidak terganggu.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul

