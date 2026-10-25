Mendagri Dukung Program 3 Juta Rumah Lewat Kemudahan Regulasi bagi MBR

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen mendung program 3 juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan itu diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10).

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Dia menjelaskan, persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia.

Mendagri Tito menyebut sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.

Menurutnya, pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan langkah untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap persoalan tersebut.

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“Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya ... pro rakyat, rakyat kecil terutama,” ujar Mendagri.

Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, Mendagri menyatakan kesiapan Kemendagri untuk membantu Menteri PKP Maruarar Sirait, terutama melalui kebijakan yang menjadi kewenangan Kemendagri.