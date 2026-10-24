Mendagri Sebut Bedah Rumah di Kampung Ambon Jadi Kunci Berantas Akar Narkoba

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan program Bedah Rumah yang digulirkan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, bukan sekadar perbaikan infrastruktur.

Program ini merupakan strategi terintegrasi pemerintah untuk memutus mata rantai dan akar permasalahan narkoba yang kerap dipicu oleh masalah kemiskinan.

Tito mengatakan bahwa akar permasalahan narkoba, salah satunya karena kemiskinan. Melalui program itu, pemerintah juga berupaya memberdayakan masyarakat yang tidak mampu.

"Dan ini betul-betul program Bapak Prabowo. Kalau diperhatikan seluruh program beliau, itulah program-program yang sangat pro kepada rakyat kecil," kata Tito saat meninjau program Bedah Rumah di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta, Sabtu.

Tito menjelaskan program itu juga dilaksanakan terpadu bersama PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Setelah rumahnya diperbaiki, masyarakat yang kurang mampu juga bisa mengakses permodalan untuk meningkatkan usahanya.

"Masih ada waktu-waktu ke depan, kita akan bekerja lebih giat lagi, bekerja lebih keras lagi untuk menjalankan program untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat kecil," katanya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah daerah untuk menyambut program Bedah Rumah yang dijalankan Kementerian PKP beserta instansi terkait.

Seperti yang Presiden Prabowo Subianto ungkapkan, menurut Tito, para pemimpin harus menjadikan kesejahteraan warga sebagai targetnya.