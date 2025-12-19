Mendagri Sebut Gubernur Aceh Tak Tahu Soal Surat Permintaan Bantuan ke UNDP & UNICEF

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku sudah mengecek surat dari Pemerintah Provinsi Aceh yang dikirimkan kepasa United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) untuk meminta bantuan.

Tito menyebutkan telah berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh lantaran surat tersebut ada tembusan Kementerian Dalam Negeri.

Dia mengungkapkan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf bahkan tidak mengetahui perihal surat tersebut.

“Pak Gubernur, Pak Muzakir Manaf ini menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui itu. Jadi, staf yang menyampaikan surat tersebut kami cek sepertinya sekda yang mengirim karena adanya tawaran,” ucap Tito.

Kemendagri kemudian menghubungi UNDP dan UNICEF terkait bantuan apa yang akan diberikan dengan adanya surat dari Pemerintah Aceh.

“Yang paling mungkin kalau tidak diterapkan dalam status pencarian nasional adalah konseling, terutama untuk anak-anak dan wanita,” kata dia.

Walau begitu, Tito belum bisa memastikan bentuk konseling maupun berapa banyak tenaga yang bisa diberikan oleh UNDP.

“Itu kira-kira komunikasi sudah kami lakukan baik dengan pemerintahan Aceh maupun dengan UNDP dan UNICEF,” tambahnya.