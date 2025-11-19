Mendagri Tinjau Lokasi Longsor Cilacap, Minta Pemda Perkuat Mitigasi Bencana
jpnn.com, CILACAP - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (19/11).
Dalam kunjungan itu, Tito menemui para korban terdampak dan memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menanti hasil pencarian korban hingga hari terakhir operasi.
Tito meminta seluruh tim evakuasi dan pencarian korban yang terdiri dari Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para sukarelawan untuk tetap solid dalam melakukan pencarian.
Dia menekankan pentingnya kerja cepat dan kompak guna mengurangi kegelisahan keluarga korban yang masih mencari anggota keluarganya.
Dalam pertemuan yang disertai dengan apel kesiapsiagaan bencana itu, Tito mengatakan sengaja datang langsung ke lokasi bencana.
“Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda (pemerintah daerah) lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” ujar Tito.
Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkoordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana. Hal ini penting mengingat intensitas curah hujan yang tinggi diprediksi masih akan berlangsung.
“Curah hujan akhir-akhir ini memang tinggi dan akan berlanjut. Ini berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong tidak masalah. Tapi kalau di permukiman, itu bisa menimbulkan korban,” ujar dia.
Mendagri Tito Karnavian meminta kepada para pemda memperkuat mitigasi bencana alam.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tim SAR Gabungan Masih Cari Lima Korban Longsor di Cilacap
- Gelar Rakorendal, Menko Polkam & Mendagri Bahas Sinergi Pengelolaan Perbatasan
- Mendagri Tito Minta Daerah Petakan Titik Rawan Longsor dan Banjir
- Korban Meninggal Akibat Longsor di Cilacap Bertambah Jadi 16 Orang
- Sebanyak 823 Warga Mengungsi Akibat Longsor Pandanarum Banjarnegara
- Astaga, 27 Warga Diduga Masih Tertimbun Longsor di Banjarnegara