Mendagri Tinjau Lokasi Longsor Cilacap, Minta Pemda Perkuat Mitigasi Bencana

jpnn.com, CILACAP - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau lokasi bencana longsor di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (19/11).

Dalam kunjungan itu, Tito menemui para korban terdampak dan memberikan penguatan kepada keluarga yang masih menanti hasil pencarian korban hingga hari terakhir operasi.

Tito meminta seluruh tim evakuasi dan pencarian korban yang terdiri dari Basarnas, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI/Polri, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan para sukarelawan untuk tetap solid dalam melakukan pencarian.

Dia menekankan pentingnya kerja cepat dan kompak guna mengurangi kegelisahan keluarga korban yang masih mencari anggota keluarganya.

Dalam pertemuan yang disertai dengan apel kesiapsiagaan bencana itu, Tito mengatakan sengaja datang langsung ke lokasi bencana.

“Saya datang langsung untuk melihat kondisi di lapangan dan memastikan penanganan berjalan maksimal. Ini juga menjadi peringatan bagi pemda (pemerintah daerah) lain agar segera memperkuat mitigasi bencana,” ujar Tito.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkoordinasi dengan pemda dalam memetakan daerah rawan bencana. Hal ini penting mengingat intensitas curah hujan yang tinggi diprediksi masih akan berlangsung.

“Curah hujan akhir-akhir ini memang tinggi dan akan berlanjut. Ini berisiko, khususnya di Jawa yang padat penduduk. Kalau longsor terjadi di lahan kosong tidak masalah. Tapi kalau di permukiman, itu bisa menimbulkan korban,” ujar dia.