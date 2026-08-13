Mendagri Tito Ajak Kementerian dan Lembaga Lainnya Beri Apresiasi Pemda Berprestasi

jpnn.com, BATAM - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak kementerian dan lembaga lainnya untuk turut memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah (Pemda) yang berkinerja baik.

Menurut Tito, ajang penghargaan terhadap Pemda dapat menjadi sarana untuk memberikan motivasi sekaligus mendorong peningkatan kinerja daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito pada gelaran Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Batch II Regional Sumatera di Kota Batam, Kepulauan Riau, Rabu (12/8).

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Kegiatan yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut meliputi empat kategori, yakni Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan, Implementasi Program 3 Juta Rumah, Pengelolaan Sampah dan Lingkungan Asri, serta Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan.

Dalam proses penilaiannya, Kemendagri melibatkan kementerian dan lembaga sesuai bidangnya masing-masing.

Untuk kategori lingkungan, misalnya, Kemendagri bekerja sama dengan kementerian yang membidangi lingkungan hidup.

Sementara itu, aspek kesehatan, pendidikan, dan perumahan juga melibatkan kementerian terkait.

Dia pun mengajak kementerian dan lembaga lainnya memanfaatkan momentum tersebut untuk memberikan apresiasi sesuai dengan bidang masing-masing.