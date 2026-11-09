Mendagri Tito Bantah Isu Dicegah ke Luar Negeri

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membantah isu dirinya dicegah bepergian ke luar negeri. Dia menegaskan bahwa kabar yang beredar di berbagai media sosial terkait hal itu sebagai hoaks.

"Tidak ada, tidak ada (dicegah), ada terlalu banyak hoaksnya," ujar Mendagri Tito ditemui seusai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin.

Tito menyampaikan itu merespons kabar yang beredar di media sosial terkait mendagri yang disebut dikenai pencegahan ke luar negeri. Pencegahan itu disebut terkait dengan proses pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menimpa Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lain.

Terkait hal itu, Tito mengatakan dirinya sudah mundur dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) pada 2019 dan pensiun dari Polri. Lebih cepat dari periode pensiunnya semestinya pada 2022. "Dari tahun 2019 saya sudah pensiun, baik dari polisi maupun dari Kapolri dan saya tidak pernah ikut urusan polisi," kata Tito.

Dipercaya menjadi Mendagri sejak 2019 di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sampai saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, dia menyebut tugas itu sudah menyita banyak waktu.

"Kegiatannya banyak sekali. Dipercaya oleh Bapak Prabowo menjadi Mendagri, saya laksanakan juga dengan semaksimal saya. Jadi, kalau untuk urusan polisi, kan, sudah ada yang mengawasi sendiri," jelasnya.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan pertemuan sepuluh mantan Kepala Kepolisian RI (Kapolri) dan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan Presiden Prabowo Subianto membahas sejumlah hal termasuk terkait isu kebocoran negara. (antara/jpnn)



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