Mendagri Tito Bersama Gubernur Se-Tanah Papua Bertekad Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
jpnn.com, JAYAPURA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian bertekad untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Dukungan tersebut disampaikan Mendagri Tito usai menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua yang berlangsung di Gedung Negara Papua, Kota Jayapura, Senin (22/6).
“Saya mohon dengan hormat kita dukung Sensus Ekonomi yang diselenggarakan oleh BPS di Indonesia, khususnya di Papua Raya,” pesan Mendagri Tito.
Dalam kesempatan itu, Mendagri Tito mengajak seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua untuk mendukung kegiatan tersebut.
Pasalnya, program itu akan memberikan banyak manfaat bagi daerah, khususnya di Tanah Papua.
Senada dengan itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, BPS melaksanakan Sensus Ekonomi 2026 secara serentak di seluruh Indonesia sejak 15 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
Pendataan tersebut menyasar aktivitas ekonomi hingga kondisi sosial ekonomi keluarga/rumah tangga di tanah air.
“Oleh sebab itu, kami dari BPS memohon dukungan dari Bapak Mendagri dan juga Bapak/Ibu Kepala Daerah, terutama di Tanah Papua untuk kita bisa bersama-sama, untuk kita menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ujar Amalia.
Mendagri Tito menggelar pertemuan dengan seluruh gubernur/wakil gubernur se-Tanah Papua membahas Sensus Ekonomi 2026
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