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Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok dan Sekolah Rakyat Nagan Raya

Mendagri Tito Dampingi Presiden Prabowo Resmikan Masjid Giok dan Sekolah Rakyat Nagan Raya
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Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri, termasuk Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian (kanan) saat menunaikan salat sunah di Masjid Giok Baitul 'Ala, Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, NAGAN RAYA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala dan Sekolah Rakyat Kampus Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Rabu (11/11).

Peresmian tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kerja Presiden di Aceh sekaligus wujud dukungan pemerintah terhadap pengembangan sarana keagamaan dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat.

Kehadiran Presiden Prabowo diawali dengan penyambutan oleh Mendagri bersama pejabat terkait di Bandara Cut Nyak Dhien.

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Selanjutnya, Mendagri Tito mengikuti rombongan Presiden menyusuri jalur pembentangan kain Merah Putih hingga Kompleks Masjid Giok Baitul ‘Ala sepanjang 24 kilometer.

Kain Merah Putih dibentangkan secara horizontal mengikuti jalur jalan, dengan titik awal di depan Bandara Cut Nyak Dhien yang merupakan salah satu gerbang masuk Kabupaten Nagan Raya.

Pembentangan berakhir di Kompleks Wisata Religi dan Edukasi Masjid Giok Baitul ‘Ala yang menjadi salah satu pusat pengembangan wisata religi dan edukasi di daerah tersebut.

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Sepanjang perjalanan, Presiden Prabowo menyapa masyarakat yang memadati jalur kegiatan, termasuk para peserta pembentangan.

Kehadiran Presiden Prabowo disambut antusias oleh warga yang turut memeriahkan kegiatan dalam momentum peringatan Hari Pahlawan tersebut.

Mendagri Tito mendampingi Presiden Prabowo Subianto meresmikan Masjid Giok Baitul ‘Ala dan Sekolah Rakyat Nagan Raya

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