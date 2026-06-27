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Mendagri Tito Dorong Mahasiswa Unhan NTT Tak Terpaku pada Satu Pilihan Karier

Mendagri Tito Dorong Mahasiswa Unhan NTT Tak Terpaku pada Satu Pilihan Karier
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Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta agar mahasiswa Politeknik "Ben Mboi" Unhan NTT memperluas pilihan karier. Foto: Kemendagri

jpnn.com, NUSA TENGGARA TIMUR - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong agar mahasiswa Politeknik "Ben Mboi" Universitas Pertahanan (Unhan) Nusa Tenggara Timur (NTT) memperluas pilihan karier. 

Menurutnya, lulusan pendidikan vokasi memiliki banyak peluang untuk mengembangkan kompetensinya, termasuk melalui kewirausahaan.

Sehingga tidak hanya terpaku pada pilihan menjadi aota TNI, Polri, atau aparatur sipil negara (ASN). 

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"Saya ingin membuka pemikiran adik-adik, ya. Vokasi ini penting, pendidikan keahlian khusus yang dilatihkan di sini. Tapi jangan hanya berpikir satu pilihan saja, ingin menjadi TNI, polisi, ASN," kata Mendagri saat mengunjungi Politeknik "Ben Mboi" Unhan di Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT, Sabtu (27/6/2026). 

Mendagri menilai Politeknik "Ben Mboi" Unhan NTT merupakan salah satu model pendidikan vokasi unggulan yang membekali mahasiswa dengan berbagai keterampilan, terutama di bidang pertanian, perkebunan, perikanan tangkap, budidaya laut, serta bidang lain yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. 

Menurutnya, potensi tersebut perlu dimanfaatkan melalui tumbuhnya lebih banyak wirausaha yang mampu mengolah kekayaan sumber daya alam Indonesia. 

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Hal ini sekaligus akan memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan perekonomian terbesar di dunia. 

"Negara kita lebih banyak membutuhkan wiraswasta. Negara kita bisa menjadi negara G20. Artinya negara G20, grup 20 negara dengan pendapatan domestik brutonya itu terbesar di dunia," terangnya.

Mendagri Muhammad Tito Karnavian meminta agar mahasiswa Politeknik "Ben Mboi" Unhan NTT memperluas pilihan karier.

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