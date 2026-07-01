Mendagri Tito Hadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Bogor

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri Upacara Peringatan ke-80 Hari Bhayangkara di Lapangan Satuan Latihan Brimob Polri, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/7/2026).

Presiden Prabowo Subianto hadir langsung memimpin upacara tersebut. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming.

Selain Mendagri, hadir pula jajaran Kabinet Merah Putih lainnya termasuk Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta pejabat terkait lainnya.

Presiden Prabowo menyapa para pejabat yang hadir termasuk deretan mantan Kapolri. Salah satunya ialah Mendagri Tito.

“Jenderal Polisi Purnawirawan Muhammad Tito Karnavian Kapolri 2016-2019,” sapa Presiden.

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Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada seluruh keluarga besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

“Tema peringatan tahun ini, ‘Polri untuk Masyarakat’ adalah sangat tepat, ini adalah jati diri, ini adalah arah pengabdian, ini adalah dan harus terus menjadi kompas moral setiap insan Bhayangkara,” ujar Presiden.