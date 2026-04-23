Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda dan Hindari Korupsi

Mendagri Tito Ingatkan Kepala Daerah Jaga Kekompakan Forkopimda dan Hindari Korupsi

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, MEDAN - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar menjaga kekompakan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menjadi modal mewujudkan pembangunan daerah yang maju dan bersih dari korupsi.

Pesan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Hotel Santika Dyandra Medan, Sumut, Rabu (22/4/2026).

Mendagri Tito menekankan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator Forkopimda.

Dia pun mengingatkan sinergi antara pemerintah daerah (Pemda), TNI, Polri, dan aparat penegak hukum lainnya sangat menentukan stabilitas dan efektivitas pembangunan.

“Tolong rekan-rekan kepala daerah pahami betul posisi sebagai Ketua (Forkopimda) itu untuk mengoordinasikan para pimpinan daerah,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Kamis (23/4).

Mendagri Tito menjelaskan daerah dengan Forkopimda yang solid cenderung lebih cepat dalam menangani berbagai persoalan, mulai dari bencana hingga isu sosial.

Sebaliknya, kurangnya koordinasi dapat menghambat penanganan masalah di lapangan.

Mendagri Tito juga mendorong kepala daerah untuk membangun komunikasi yang intensif, baik melalui pertemuan formal maupun informal.

Ini pesan Mendagri Tito untuk kepala daerah saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Sumut Tahun 2027 di Medan, simak selengkapnya

