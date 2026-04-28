Mendagri Tito Karnavian Ajak Pemda di Papua Perkuat Kolaborasi Dukung Program Perumahan
jpnn.com, SORONG - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengajak pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung implementasi program perumahan.
Upaya tersebut dinilai penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Terlebih, sektor perumahan telah menjadi kebutuhan dasar yang memiliki peran strategis dalam menghadirkan keadilan sosial.
Oleh karena itu, pemerintah pusat telah menempatkan program perumahan sebagai salah satu prioritas nasional.
“Bapak Presiden paham betul salah satu cara untuk menghadirkan negara, kemudian mewujudkan keadilan dan menyejahterakan rakyat, salah satunya adalah yang paling mendasar masalah perumahan,” kata Mendagri Tito dalam keterangannya, Selasa (28/4).
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM Wilayah Papua di Gedung Drs. Ec. Lambert Jitmau, Kota Sorong, Papua Barat Daya, Senin (27/4) malam.
Mendagri Tito menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk mendukung keterjangkauan hunian, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ini pesan Mendagri Tito Karnavian untuk Pemda di Papua yang disampaikan di acara Sosialisasi KPP, FLPP, dan PNM pada Senin (27/4) malam
- Di HUT ke-30 Otda, Gubernur Fakhiri Ajak Pemda di Papua Pangkas Ketergantungan Pusat
- Mendagri Tito-Menteri PKP Tinjau Perumahan Rakyat di Sorong, Pastikan Hunian Layak
- Gubernur Dedi Tegak Lurus Arahan Mendagri Tito Soal Insentif Pajak EV, Tetapi Nanti...
- Hari Otonomi Daerah, Wamendagri Tegaskan Kewenangan Harus Diimbangi dengan Integritas
- Menteri PKP & BP Tapera Gandeng Billy Mambrasar Cetak Pengusaha Properti Muda Papua
- Dirjen Keuangan Daerah Dorong Daerah Lakukan Creative Financing