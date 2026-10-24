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Mendagri Tito Karnavian Dukung Program 3 Juta Rumah Lewat Kemudahan Regulasi Bagi MBR

Mendagri Tito Karnavian Dukung Program 3 Juta Rumah Lewat Kemudahan Regulasi Bagi MBR
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Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan komitmen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendukung Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan regulasi dan pemberian kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memperoleh hunian yang layak.

Mendagri Tito Karnavian Dukung Program 3 Juta Rumah Lewat Kemudahan Regulasi Bagi MBR

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Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri kegiatan Bedah Rumah dan Bakti Kesehatan Polisi Bersama Masyarakat di Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (24/10).

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan persoalan perumahan masih menjadi tantangan mendasar di Indonesia. 

Dia menyebut sekitar 30 juta keluarga belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian yang tidak layak.

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Menurutnya, pemisahan urusan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) merupakan langkah untuk memberikan perhatian yang lebih terfokus terhadap persoalan tersebut.

“Masalah perumahan adalah salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dan Pak Presiden semua programnya ... pro rakyat, rakyat kecil terutama,” ujar Mendagri.

Mendagri Tito Karnavian menegaskan komitmen Kemendagri mendukung program 3 Juta Rumah

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