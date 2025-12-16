Mendagri Tito Karnavian Pastikan Bantuan BTT Daerah Bencana Rp 268 Miliar Tepat Sasaran

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan bantuan belanja tidak terduga (BTT) dari pemerintah pusat kepada daerah terdampak bencana digunakan tepat sasaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto itu diikuti seluruh jajaran Kabinet Merah Putih.

Mendagri Tito menegaskan dirinya telah memberikan arahan kepada tiga daerah terdampak bencana, yakni Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), terkait penggunaan bantuan tersebut.

Dia menekankan bantuan keuangan tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan individual, seperti pakaian, sabun, sampo, termasuk keperluan perempuan hingga bayi.

“Itu yang kami arahkan kepada mereka untuk utamanya itu, Pak,” terang Mendagri Tito dalam keterangannya, Selasa (16/12).

Dia menjelaskan bantuan keuangan sebesar Rp 268 miliar tersebut telah diterima oleh daerah terdampak bencana.

Jumlah itu terdiri atas Rp 60 miliar untuk tiga provinsi serta Rp 208 miliar yang diberikan kepada 52 kabupaten dan kota terdampak.