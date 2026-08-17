Mendagri Tito Karnavian Pimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Manggarai Timur
jpnn.com, MANGGARAI TIMUR - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di Lapangan Natas Lehong, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/8).
Kehadiran Mendagri Tito merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau lokasi bencana gempa sekaligus untuk mempercepat penanganan bencana di NTT.
Hal tersebut merupakan wujud kehadiran negara di tengah masyarakat terdampak bencana.
Pada saat upacara, Mendagri mengenakan busana adat Manggarai Timur berupa paduan kemeja putih, kain songke, selendang leros, dan penutup kepala suku Rongga.
Para peserta upacara yang mayoritas merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga tampak mengenakan pakaian serupa.
Dalam amanatnya, Mendagri Tito bersyukur dapat hadir bersama masyarakat Manggarai Timur.
Menurutnya, meski menjadi salah satu daerah terdampak gempa, masih terdapat hikmah yang bisa dipetik dari musibah tersebut.
"Bencana di satu sisi memberikan pengalaman pahit, penderitaan, bagi masyarakat kita semua. ORang Inggris mengatakan 'every cloud has a silver lining', setiap masalah ada hikmahnya. Paling tidak hikmahnya kita bisa berjumpa di sini," ujar Mendagri.
Kehadiran Mendagri Tito Karnavian memimpin Upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Manggarai Timur menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto
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