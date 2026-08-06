Mendagri Tito Lantik Sejumlah Pejabat, ASN Kemendagri Diminta Tingkatkan Kinerja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melantik sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Kamis (6/8).

Mereka yang dilantik terdiri atas pejabat struktural akademik, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Mendagri Tito dalam arahannya menegaskan pelantikan merupakan bagian dari dinamika organisasi yang berlangsung secara wajar sekaligus menjadi momentum penyegaran.

Selain karena adanya pejabat yang memasuki masa pensiun, pelantikan juga membuka kesempatan bagi pejabat lain untuk mengembangkan karier melalui mutasi maupun promosi.

“Untuk itu saya berharap pergantian jabatan dengan adanya kejadian pelantikan ini akan membuat kinerja Kementerian Dalam Negeri menjadi lebih baik ke depan," kata Mendagri Tito.

Mendagri Tito juga menyampaikan banyak menitipkan harapan kepada pejabat-pejabat yang baru untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin.

Baca Juga: BSKDN Kemendagri Minta Pemda Utamakan Peningkatan Kualitas Kinerja untuk Perkuat IPKD

Dia berharap pelantikan tersebut dapat memotivasi seluruh pegawai Kemendagri untuk terus meningkatkan kinerja.

Mendagri meyakini setiap amanah jabatan merupakan ketetapan Tuhan Yang Maha Kuasa.