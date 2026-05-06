Mendagri Tito Pamerkan Inovasi Wako Agung Nugroho dalam Dongkrak PAD Kota Pekanbaru
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memamerkan inovasi dan strategi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam menggenjot pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pekanbaru.
Hal itu disampaikan Mendagri Tito saat menghadiri Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perkumpulan Purnabakti Kepala Daerah Seluruh Indonesia (Perpukadesi) Periode 2026–2031 di Jakarta, Senin (4/5).
Di hadapan peserta kegiatan, Mendagri Tito memperlihatkan sebuah artikel berita yang memuat capaian peningkatan PAD Kota Pekanbaru.
Dia menilai strategi yang diterapkan Pemerintah Kota Pekanbaru mampu memberikan dampak signifikan terhadap pendapatan daerah.
“Ini contoh konkret bagaimana kepala daerah bisa berinovasi untuk meningkatkan PAD. Pekanbaru menunjukkan progres yang baik,” kata Tito.
Dalam artikel tersebut dijelaskan sejumlah langkah strategis yang dilakukan Pemko Pekanbaru, mulai dari optimalisasi sektor pajak daerah, digitalisasi sistem pelayanan, hingga penguatan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan.
Menurut Tito, pendekatan yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru tidak hanya efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga mencerminkan tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan transparan.
Dia pun mengapresiasi inovasi yang dilakukan Agung Nugroho dan berharap strategi serupa dapat diterapkan di daerah lain.
Mendagri Tito memamerkan inovasi Wako Pekanbaru Agung Nugroho dalam mendongkrak PAD di acara Deklarasi dan Pengukuhan Dewan Perpukadesi periode 2026–2031
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemendagri Dorong Pemda Lebih Inovatif Tangani Inflasi, Kemiskinan, dan Pengangguran
- Mendagri Tito Saksikan Danantara-Pemprov Jakarta Teken Kerja Sama Percepat Bangun PSEL
- Mendagri Tito Apresiasi Peran Aktif Jajaran TNI Jaga Inflasi dan Stabilitas Nasional
- Realme C100 Buka Era Baru Baterai Tahan Ekstrem dengan Daya 8000mAh
- Mendagri Tito-Menteri PKP Tinjau Perumahan Rakyat di Sorong, Pastikan Hunian Layak
- Mendagri Tito Tegaskan Penghargaan Pemda Tingkatkan Kinerja dan Kepercayaan Publik