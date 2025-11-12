menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Tokoh » Mendagri Tito Raih Anugerah Adat dari Wali Nanggroe Aceh, Muzakir Manaf Ucapkan Selamat

Mendagri Tito Raih Anugerah Adat dari Wali Nanggroe Aceh, Muzakir Manaf Ucapkan Selamat

Mendagri Tito Raih Anugerah Adat dari Wali Nanggroe Aceh, Muzakir Manaf Ucapkan Selamat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gubernur Aceh Muzakir Manaf (kiri) saat menemui Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (11/11). Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian yang menerima penghargaan gelar kehormatan adat dari Wali Nanggroe Aceh.

Pemberian gelar tersebut merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi dan pengabdian Tito sebagai Mendagri maupun dulu saat masih menjabat sebagai Kapolri.

“Saya ucapkan selamat kepada Bapak Menteri Dalam Negeri supaya sukses dan selalu bahagia kita harapkan,” ujar Muzakir saat menemui Mendagri Tito di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (11/11).

Baca Juga:

Muzakir menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir secara langsung dalam upacara pengukuhan gelar adat oleh Wali Nanggroe Aceh di Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Rabu (12/11).

Dia berhalangan hadir karena tengah menjalankan tugas negara sehingga harus bepergian ke luar kota.

“Saya memohon beribu mohon maaf atas ketidakhadiran saya,” ucapnya.

Baca Juga:

Sementara itu, Mendagri Muhammad Tito Karnavian menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan Gubernur Aceh Muzakir.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Wali Nanggroe Aceh yang berencana memberikan gelar adat kepada dirinya.

Gubernur Aceh Muzakir Manaf menyampaikan selamat kepada Mendagri Tito Karnavian atas penganugerahan gelar adat dari Wali Nanggroe

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI