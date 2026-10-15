Mendagri Tito Tegaskan Komitmen Kawal Regulasi Daerah agar Tepat Sasaran dan Berdampak
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mengawal kualitas regulasi daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Pengawalan tersebut dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah (Pemda), termasuk mengevaluasi rancangan produk hukum daerah, seperti peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada).
Penegasan tersebut disampaikan Mendagri Tito pada Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 bertajuk “Orkestrasi Transformasi Tata Kelola Peraturan Perundang-undangan di Era Digital: Mewujudkan Peraturan Perundang-undangan Berbasis Bukti, Adaptif, dan Berdampak” di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Mendagri menjelaskan, Pemda memiliki kewenangan membentuk berbagai produk hukum, mulai dari Perda yang dibentuk bersama DPRD hingga Perkada.
Pemerintah desa juga memiliki kewenangan membentuk produk hukum, seperti peraturan desa (Perdes) dan peraturan kepala desa (Perkades).
Karena itu, proses penyusunannya perlu dikawal agar regulasi yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dapat diterapkan secara efektif.
“Karena kalau sekali di-approve (disetujui), ini akan memberikan dampak kepada masyarakat,” tegas Mendagri Tito.
Ini penegasan Mendagri Tito saat berbicara dalam Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 yang berlangsung di Graha Pengayoman, Kantor Kementerian Hukum
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