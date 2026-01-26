Mendagri Tito Ungkap Banyak Pasar hingga Warung Sulit Bangkit Pascabencana Sumatera
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pasar-pasar di wilayah terdampak bencana banjir bandang Sumatera masih memerlukan perhatian.
Hal itu diutarakan Tito dalam Rapat Koordinasi Lintas K/L dan konferensi pers perihal progres penanganan bencana di Wilayah Sumatera, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (26/1).
Menurut Tito, sejumlah pasar tersebut memerlukan dukungan dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian UMKM untuk bangkit kembali.
Tak hanya pasar, pedagang yang memiliki warung hingga restoran pun banyak yang saat ini membutuhkan bantuan.
“Ekonomi ada beberapa yang memang memerlukan atensi untuk di pasar-pasar. Inilah yang kami mengundang dari Kementerian Perdagangan, Kementerian UMKM,” kata Tito.
Tito pun meminta kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti untuk menindaklanjuti hal tersebut.
“Kalau restoran, warung, kafe, kita harapkan Kementerian UMKM karena banyak sekali kesulitan mereka,” ungkap dia.
Eks Kapolri itu mengungkapkan bahwa para pemilik warung bahkan harus berutang ke pihak bank untuk bisa memulai berdagang.
