Menderita Sakit Saraf Kejepit, Hotman Mundur dari Pengacara Eks Jampidsus
jpnn.com, JAKARTA - Advokat senior Hotman Paris Hutapea menyatakan mundur dari posisi pengacara eks Jampidsus Febrie Adriansyah yang terjerat kasus korupsi PT ASABRI dan TPPU.
Hal demikian dikatakan Hotman setelah mendatangi Rumah Sakit Medistra di Jakarta Selatan (Jaksel), Kamis (23/7).
"Saya mengundurkan diri, mengundurkan diri (sebagai penasihat hukum, red)," kata dia.
Hotman mengaku sudah berbicara langsung ke Febrie pada Selasa (21/7) kemarin untuk memohon mundur dari pengacara.
"Sudah dari dua hari lalu, sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febrie," lanjutnya.
Hotman beralasan masih menderita sakit saraf kejepit, sehingga tak bisa fokus mendampingi Febrie dalam perkara hukum.
Menurutnya, kondisi saraf kejepit yang membuatnya mendatangi dokter di RS Medistra meminta painkiller atau penghilang rasa sakit.
Hotman juga mengatakan kondisi saraf kejepit mengharuskan dirinya menggunakan kursi roda dan kembali berobat ke Singapura.
Advokat senior Hotman Paris menyatakan mundur dari posisi pengacara Febrie, karena harus fokus menjalani perawatan medis.
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