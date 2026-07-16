Mendes PDT Yandri Sebut 20 Persen Keuntungan KDKMP Jadi Pendapatan Asli Desa

jpnn.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menyebut 20 persen keuntungan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan dialokasikan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes).

Yandri mengatakan pembentukan KDKMP diarahkan untuk memperkuat perekonomian desa sehingga keberhasilan dari program tersebut diyakini bakal memberikan manfaat langsung untuk pemerintah desa melalui pembagian hasil usaha.

"Nanti kalau sudah jalan, kami pasti akan maksimalkan fungsinya melalui potensi desa masing-masing. Apalagi yang dipakai kan Dana Desa, dan apalagi nanti dari keuntungan itu, ada 20 persen dari Kopdes (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, red.) itu akan menjadi Pendapatan Asli Desa," kata Mendes PDT Yandri Susanto saat jumpa pers setelah mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (15/7/2026) malam.

Presiden Prabowo Subianto pada Rabu sore sampai dengan malam hari memimpin rapat terbatas membahas dua agenda utama, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Rapat itu diikuti oleh sejumlah menteri, pimpinan lembaga, Panglima TNI, dan direktur utama beberapa BUMN. Rapat tersebut berlangsung selama kurang lebih 4 jam.

Terkait kebermanfaatan KDKMP untuk desa, Yandri melanjutkan pemerintah desa berkepentingan untuk ikut memastikan keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

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"Jadi, pemerintah desa dengan segala unsurnya punya kepentingan Kopdes ini berhasil dan sukses, karena ada efek positifnya kepada desa, termasuk sisa (alokasi keuntungan, red.) yang 80 persen akan kembali ke rakyat di desa itu," ujar Yandri.

Yandri juga menyampaikan bahwa ke depan potensi tiap desa akan dimaksimalkan melalui KDKMP. Jumlah desa saat ini ada sebanyak 75.266 desa.