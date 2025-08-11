Mendes Yandri Buktikan Komitmen Bangun Papua Lewat Tanam Jagung Bersama Warga

jpnn.com - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menginisiasi program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) berkelanjutan sebagai sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua.

Program ini diyakini mampu menciptakan berbagai peluang bisnis di bidang pertanian jika bekerja sama dengan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Mendes PDT Yandri Susanto menyebut program TEKAD yang bekerja sama dengan Kopdes Merah Putih akan menciptakan peluang bisnis tinggi dalam bidang penyediaan pupuk, pengumpulan hasil panen, serta pemasaran produk pertanian seperti padi, jagung, dan umbi-umbian.

Baca Juga: J99 Corp Bikin Sumur Air Bersih Bagi Masyarakat di Papua

"Baru saja kami menanam jagung, itu artinya jagung adalah salah satu andalan daerah ini," kata Yandri saat memberi arahan dalam kunjungan kerjanya ke Kampung Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, dikutip dari siaran pers, Senin (11/8/2025).

Mantan wakil ketua MPR RI itu juga menerangkan bahwa pertanian di Papua tengah memasuki babak baru dengan hadirnya sinergi antara TEKAD dan Kopdes Merah Putih. Kerja sama ini bukan hanya soal menanam, tetapi membangun jalur distribusi yang adil dan menguntungkan petani.

"Dengan adanya Koperasi Desa Merah Putih, saya harap Kopdes bisa jadi penampung atau pengepul hasil pertanian Program TEKAD di sini," ucapnya.

Menurut Mendes Yandri, transaksi ekonomi Kopdes terhadap hasil produksi pertanian, dapat menjadi wadah petani untuk menjual hasil panen mereka secara kolektif. Dengan menyerap hasil produksi pertanian warga lokal, Kopdes Merah Putih akan berperan aktif memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa, daerah, maupun di level nasional.

"Jadi, bapak ibu tinggal rajin-rajinlah menanam, kemudian memproduksi sebanyak-banyaknya. Nanti pemerintah melalui Kopdes ini akan membeli dengan harga yang bagus. Bisa juga Kopdes Merah Putih ini jadi tempat bapak ibu memasarkannya," ucap Menteri kelahiran Kabupaten Bengkulu Selatan itu.