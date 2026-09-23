Mendikdasmen Beri Sinyal Hadiah OSN Naik pada 2027

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan para peraih medali Olimpiade Sains Nasional (OSN) 2026 tetap mendapatkan uang pembinaan.

Hal itu disampaikan Mu’ti saat menutup sekaligus memberikan penghargaan kepada para peraih medali OSN Jenjang Pendidikan Menengah 2026 di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Menurut Mu’ti, pemerintah tengah menyiapkan perbaikan sistem penyelenggaraan dan skema pembiayaan penghargaan OSN.

Dia membuka peluang adanya peningkatan hadiah pada pelaksanaan OSN tahun depan.

“Mudah-mudahan di tahun depan sistemnya kami perbaiki dan hadiahnya kita tingkatkan lagi,” kata Mu’ti dikutip JPNN.com, Selasa (22/9).

Untuk OSN jenjang SD, MI, dan sederajat, peraih medali emas mendapatkan uang pembinaan Rp 15 juta.

Baca Juga: Sekolah Semesta Sambut Siswa Baru dengan Prestasi OSN dan Program Pendidikan Global

Sementara itu, peraih medali perak memperoleh Rp 10 juta dan peraih medali perunggu mendapatkan Rp 5 juta.

Besaran uang pembinaan yang sama juga diberikan kepada peraih medali OSN jenjang SMP, MTs, dan sederajat.