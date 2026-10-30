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Mendikdasmen Berkali-kali Memuji Guru Honorer, PPPK Paruh Waktu dan PPPK

Mendikdasmen Berkali-kali Memuji Guru Honorer, PPPK Paruh Waktu dan PPPK
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Mendikdasmen Abdul Mu'ti berkali-kali memuji guru honorer, PPPK Paruh Waktu dan PPPK penuh waktu. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memuji guru honorer, PPPK paruh waktu dan PPPK.

Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan menentukan masa depan generasi bangsa.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Bulan Guru Nasional 2026 dengan tema “Guru Hebat, Indonesia Kuat” yang diresmikan langsung oleh Mendikdasmen Abdul Mu’ti, di SMP Negeri 216 Jakarta, Jumat (30/10).

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Mendikdasmen menyampaikan bahwa guru merupakan kunci utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul.

Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru baik guru honorer, PPPK paruh waktu maupun PPPK penuh waktu.

Ia juga menekankan bahwa mendidik bukan sekadar menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan memberikan inspirasi dan keteladanan bagi peserta didik.

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“Guru adalah figur yang menginspirasi, hakikat mengajar itu adalah menginspirasi, maka inspirasi-inspirasi kita (guru) di ruang kelas memberikan motivasi kepada mereka (murid) untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat, itulah sebenarnya peran penting dari seorang guru,” jelas Menteri Mu'ti.

Mendikdasmen mengapresiasi dedikasi para guru yang senantiasa mendampingi dan mendidik murid dengan penuh tanggung jawab.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti berkali-kali memuji guru honorer, PPPK Paruh Waktu dan PPPK penuh waktu

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