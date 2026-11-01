Mendikdasmen Bilang Daya Tarik MBG Mirip Kegiatan Jumat Berkah di Masjid
jpnn.com - JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan gizi peserta didik, tetapi juga mendorong peningkatan kehadiran siswa di sekolah.
Demikian dikatakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti di acara penandatanganan perjanjian kerja sama Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemendikdasmen beberapa waktu lalu.
"Ada banyak penelitian Pak, kaitan antara MBG dengan tingkat kehadiran anak di sekolah. Jadi banyak anak yang berangkat ke sekolah itu karena akan makan sehat bergizi," kata Mendikdasmen dalam keterangan di Jakarta, Minggu (1/11).
Ia mengibaratkan daya tarik tersebut dengan kegiatan Jumat Berkah di masjid yang mendorong masyarakat datang untuk mendapatkan makanan.
Namun, berbeda dengan kegiatan yang berlangsung setiap Jumat, MBG dilaksanakan secara rutin pada hari sekolah.
"Itu saya kira mirip dengan banyak hadir ke masjid karena ada Jumat Berkah, kira-kira begitu, tetapi ini tiap hari, tidak setiap hari Jumat," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti.
Menurutnya, manfaat MBG di lingkungan pendidikan diharapkan tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan gizi.
Program ini juga diharapkan dapat mendukung semangat belajar siswa dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengibaratkan daya tarik MBG dengan kegiatan Jumat Berkah di masjid.
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