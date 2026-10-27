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Mendikdasmen Bocorkan Kado Hari Guru Nasional untuk PPPK & Honorer

Mendikdasmen Bocorkan Kado Hari Guru Nasional untuk PPPK & Honorer
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Mendikdasmen Abdul Mu'ti bersama Kepala Bakom Syahganda Nainggolan saat konferensi pers di Kantor Kemendikdasmen, Senin (26/10/2026). Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kasi bocoran kado untuk guru di HGN 2026. 

Hari Guru Nasional atau HGN selalu menjadi momentum pemerintah untuk memberikan kado bagi guru.

Nah, untuk HGN 2026 menurut Mendikdasmen kado untuk guru adalah sejumlah kebijakan yang akan dijalankan mulai Januari 2027.

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Pertama, guru P3K paruh waktu akan menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2027.

Guru P3K paruh waktu yang diangkat menjadi PPPK penuh waktu ini berstatus ASN pusat di bawah kewenangan Kemendikdasmen.

Kedua, guru honorer atau non-ASN bisa ikut tes CPNS 2027. Bagi mereka yang tidak lulus tes CPNS itu tetap menjadi guru honorer atau non-ASN statusnya.

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"Guru honorer atau non-ASN yang tidak lulus tes CPNS tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN," kata Menteri Mu'ti saat taklimat media 2 Tahun Gerak Nyata Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Kantor Kemendikdasmen, Senin (26/10/2026).

Dia menegaskan tidak ada guru honorer yang dipecat karena tidak lulus tes CPNS. 

Mendikdasmen Abdul Mu'ti kasi bocoran kado guru di HGN 2026 untuk PPPK, P3K Paruh Waktu dan honorer

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