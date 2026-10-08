Mendikdasmen Buka Opsi Siswa Tak Naik Kelas Mulai 2027

jpnn.com, JAKARTA - Kabar penting bagi siswa dan orang tua. Pemerintah membuka opsi menerapkan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun ajaran 2027.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan rencana tersebut masih membutuhkan kajian akademik dan masukan dari berbagai pihak.

Hal itu disampaikan Mu'ti saat menanggapi rekomendasi terkait perubahan mekanisme kenaikan kelas.

Menurut dia, rekomendasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Kalau ini disetujui dan mungkin menjadi bagian dari rekomendasi konvensi ini, tentu kami akan siap melaksanakan," kata Mu'ti dalam keterangannya, Kamis (8/10).

Dia menyebut penerapan kebijakan tersebut berpotensi dimulai pada tahun ajaran 2027.

Dengan kebijakan itu, siswa tidak lagi otomatis naik kelas hanya karena telah menyelesaikan satu tahun pembelajaran.

Kenaikan kelas nantinya harus mempertimbangkan perkembangan kompetensi dan kesungguhan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran.