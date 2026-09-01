Mendikdasmen Dorong Guru SMK Jadi Pionir Transformasi Pendidikan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mendorong guru SMK peserta Program Magang Luar Negeri Tahun 2026 menjadi pionir peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Pengalaman yang diperoleh selama menjalani program di Jerman diharapkan tidak berhenti pada peningkatan kompetensi individu.

Namun, bisa ditransformasikan kepada guru, sekolah, dan peserta didik setelah mereka kembali ke Indonesia.

"Peningkatan kemampuan guru SMK merupakan salah satu kunci untuk memperkuat kualitas lulusan pendidikan kejuruan," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam Pelepasan Guru Program Magang Luar Negeri Tahun 2026 di Kantor Kemendikdasmen, Selasa (1/9).

Guru yang memperoleh kesempatan belajar dan mendapatkan pengalaman baru di luar negeri diharapkan menjadi pionir, yang kemudian membagikan pengetahuan tersebut kepada guru-guru lainnya.

“Meningkatkan kemampuan guru SMK merupakan upaya menjadikan pionir. Setelah memperoleh pendidikan dan pengalaman, diharapkan bisa mentransformasikan pengalamannya kepada guru SMK,” ujar Abdul Mu'ti.

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Dia menegaskan bahwa peningkatan kompetensi guru pada akhirnya harus memberikan dampak kepada peserta didik.

SMK memiliki peran strategis dalam membekali siswa dengan keterampilan agar siap memasuki dunia kerja dan beradaptasi dengan perubahan teknologi.