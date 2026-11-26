Mendikdasmen: Fans Seskab Teddy di Kalangan Guru Luar Biasa
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyoroti besarnya dukungan dari kalangan pendidik terhadap Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya dalam momentum perayaan Hari Guru.
Pernyataan tersebut mengemuka saat Abdul Mu'ti menyampaikan sambutan atau tanggapan di tengah peringatan Hari Guru.
Dalam kesempatan tersebut, Abdul Mu'ti menilai antusiasme kalangan guru terhadap Sekretaris Kabinet terbilang tinggi.
"Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, Bapak Teddy Indra Wijaya. Fansnya Seskab Teddy luar biasa dari kalangan para guru," kata Abdul Mu'ti.
Besarnya dukungan dari para guru terhadap Teddy Indra Wijaya dinilai tidak lepas dari citra publik dan kedekatan yang terbangun di ruang-ruang informasi serta berbagai kegiatan kenegaraan.
Figur Teddy Indra Wijaya kerap tampil dalam mendampingi agenda pemerintahan dan berinteraksi dengan berbagai lapisan masyarakat, sehingga perhatian publik—termasuk dari kalangan pendidik—turut mengarah kepadanya.
Di sisi lain, kalangan guru merupakan kelompok yang lekat dengan isu-isu pelayanan publik, kesejahteraan tenaga pendidik, serta arah kebijakan pendidikan nasional.
Figur pejabat negara yang dinilai komunikatif, tegas, dan mudah dikenali lewat pemberitaan kerap mendapat tempat tersendiri di mata para guru yang mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyoroti besarnya dukungan dari kalangan pendidik terhadap Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Teddy Indra Wijaya
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