Mendikdasmen Minta Guru Kuasai AI & Teknologi, Anak Didik Harus Dibekali Kompetensi Masa Depan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus memperkuat transformasi pendidikan melalui pemanfaatan Rumah Pendidikan dalam Pelatihan Pembelajaran Mendalam serta Koding dan Kecerdasan Artifisial atau PM dan KKA 2026.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa perubahan besar pada abad ke-21, terutama akibat disrupsi digital dan perkembangan kecerdasan artifisial, menuntut sekolah tidak lagi hanya mengajarkan murid untuk menghafal pengetahuan.

Menurutnya, sekolah harus mampu menyiapkan murid menjadi pembelajar sepanjang hayat yang adaptif, kritis, kreatif, kolaboratif, dan memiliki literasi digital yang kuat.

“Tantangan abad ke-21 telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari cara manusia bekerja, berkomunikasi, belajar, hingga mengambil keputusan,” ujar Abdul Mu’ti dalam Peluncuran Pelatihan Mandiri Pembelajaran Mendalam dan Koding & Kecerdasan Artifisial di Jakarta, Kamis (9/7).

Ia menilai, transformasi dunia kerja dan lahirnya berbagai profesi baru membuat penguasaan teknologi menjadi kebutuhan mendesak. Karena itu, pembelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial (KKA) dinilai penting untuk membekali peserta didik dengan kompetensi masa depan.

Abdul Mu’ti juga menyinggung pandangan Toby Walsh dalam buku The World That AI Made yang menggambarkan manusia masa depan sebagai Homo Digitalis.

Dalam situasi tersebut, manusia akan makin akrab dengan kecerdasan artifisial dan melakukan proses belajar bersama teknologi secara lebih cepat dan efisien.

“Karenanya, memahami dan menguasai AI serta teknologi menjadi kunci bertahan pada masa depan yang cerdas dan artifisial,” kata Abdul Mu’ti.