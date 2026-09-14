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Mendikdasmen Minta Murid SMK Tetap Belajar Saat PKL, Ini Alasannya

Mendikdasmen Minta Murid SMK Tetap Belajar Saat PKL, Ini Alasannya
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Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti (tengah). Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengatakan bahwa Praktik Kerja Lapangan (PKL) seharusnya tidak membuat pembelajaran murid Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) terhenti.

Menurutnya murid kelas XII yang sedang menjalani PKL tetap harus mendapat pembelajaran dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

Pengalaman bekerja di dunia usaha dan dunia industri justru dapat menjadi bagian dari proses pendidikan.

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"Pembelajaran tidak berhenti ketika anak-anak melaksanakan PKL," kata Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Senin (14/9).

Dia menjelaskan PKL memberikan ruang bagi murid untuk menguji pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah melalui pengalaman kerja secara langsung.

Murid juga belajar mengenai kedisiplinan, tanggung jawab, komunikasi, budaya kerja, serta keselamatan kerja.

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Namun, kemampuan dasar seperti literasi dan numerasi tetap perlu diperkuat selama PKL.

"Literasi dan numerasi merupakan kemampuan fundamental," ujarnya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti meminta pelaksanaan PKL tidak membuat pembelajaran murid SMK terhenti.

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