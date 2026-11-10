Mendikdasmen Minta Pelajar Mencintai Tanah Air, Patriotik
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak para pelajar Indonesia untuk meneladani perjuangan para pahlawan dengan menumbuhkan semangat juang, patriotisme, dan keberanian meraih cita-cita.
Menteri Mu'ti menyampaikan tiga pesan penting yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda dalam mengisi kemerdekaan.
Pertama, mengajak para pelajar untuk mengenal lebih dekat sosok dan perjuangan para pahlawan bangsa.
Para siswa bisa mempelajari riwayat hidup para pahlawan melalui buku maupun berbagai media pembelajaran lainnya. Kemerdekaan Indonesia tidak diraih dengan mudah.
Para pahlawan telah mengorbankan jiwa, raga, hingga harta benda demi memperjuangkan kemerdekaan, kedaulatan, dan kemajuan bangsa.
Kedua, para pelajar diminta tidak hanya mengenal, tetapi juga meneladani nilai-nilai kebaikan dari kehidupan para pahlawan.
"Mereka adalah figur-figur teladan yang memberikan dharma baktinya untuk bangsa dan negara. Kalian tentu perlu selain mengenal juga meneladani mereka," pesan Mendikdasmen saat menjadi pembina upacara peringatan Hari Pahlawan 2026 di SMPN 3 Tigaraksa, Kabupaten Tengerang, Selasa (10/11).
Ketiga, Mendikdasmen mengajak para siswa menumbuhkan jiwa kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti minta para pelajar Indonesia mencintai Tanah Air dan punya semangat patriotik
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