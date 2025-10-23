Mendikdasmen: Murid TK Dapat Dana PIP, Bahasa Inggris Wajib di SD

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasnen) Abdul Mu'ti mengumumkan mulai tahun 2026, murid-murid Taman Kanak-kanak (TK) mendapatkan dana PIP (program Indonesia pintar).

Pemberian dana PIP ini sejalan dengan program pemerintah yang mencanangkan wajib belajar 13 tahun.

"Wajib belajar 13 tahun ini dimulai dari jenjang TK satu tahun dilanjutkan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti dalam taklimat media di Jakarta, Rabu (22/10).

Menteri Mu'ti mengungkapkan, sebelumnya, yang mendapatkan dana PIP hanya jenjang sekolah dasar hingga menengah. Namun, di era pemerintahan Prabowo-Gibran, anak TK juga dapat. Kemendikdasmen mengusulkan dana PIP TK sebesar Rp 450 ribu per anak per tahun.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Mu'ti juga menegaskan, bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib (mapel) di jenjang sekolah dasar (SD).

"Mapel bahasa Inggris akan diberikan mulai kelas 3 SD dan diberlakukan tahun 2027,* tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, Kemendikdasmen tengah menyiapkan tenaga pendidik yang akan mengajar bahasa Inggris. Diutamakan adalah guru wali kelas di sekolah yang tidak ada guru bahasa Inggrisnya.

Nantinya, para guru wali kelas yang bukan pengajar bahasa Inggris ini akan diberikan pelatihan.