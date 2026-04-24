Mendikdasmen Mu'ti Minta Anak-Anak Sekolah Jangan Mengonsumsi Junk Food

Mendikdasmen Mu'ti Minta Anak-Anak Sekolah Jangan Mengonsumsi Junk Food
Mendikdasmen Abdul Mu'ti membagikan sepeda kepada murid-murid yang bisa menyebutkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Foto Mesya/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti meminta anak-anak sekolah mengonsumsi makanan sehat.

Dia menyarankan agar siswa tidak mengkonsumsi makanan junk food karena tidak ada gizinya.

"Anak-anak sekolah Jangan makan junk food. Itu tidak sehat buat perkembangan tubuh kalian," kata Mendikdasmen Mu'ti di depan para murid SMP Katolik Stella Maris Tomohon, Rabu (22/4).

Abdul Mu'ti menambahkan, pemerintah sudah menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi para murid. MBG sudah diperhitungkan nilai gizinya.

Selain menghindari makanan yang tidak sehat, Menteri Mu'ti mengingatkan para murid untuk menghormati para guru dan menyayangi sesama teman.

Hindari berkata-kata kasar dan tidak sopan.

Anak sekolah yang berkarakter akan menerapkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

"Kalau itu diterapkan, saya yakin tidak akan ada perundungan di liingkungan sekolah," ucapnya.

Mendikdasmen Mu'ti minta anak-anak sekolah jangan mengonsumsi junk food karena dinilai tidak sehat

