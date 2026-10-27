Mendikdasmen Mu’ti Pastikan tidak Ada PHK Guru Non-ASN Gagal Lulus Seleksi CPNS

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti membocorkan sejumlah kado yang akan diterima para guru menjelang peringatan Hari Guru Nasional.

Salah satunya dia memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi guru non-ASN (aparatur sipil negara) yang tidak lulus seleksi CPNS (calon pegawai negeri sipil).

Menurut Mu’ti, 172 ribu guru non-ASN yang aktif mengajar dan telah terdata dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Desember 2024 memiliki kesempatan mengikuti tes CPNS untuk menjadi guru berstatus PNS pusat tahun depan.

“Jadi, kalau mau dibocorkan, guru non-ASN tahun depan dapat ikut seleksi CPNS dan yang tidak lulus tes CPNS tetap guru non-ASN statusnya. Tidak kemudian mereka berhenti sebagai guru non-ASN,” kata Mendikdasmen Mu'ti di Jakarta Pusat, Selasa (27/10).

Kemendikdasmen bersama kementerian/lembaga terkait juga tengah merumuskan aturan guna memberikan kepastian hukum lebih kuat dalam menjamin keberlanjutan pengabdian guru non-ASN yang tidak lulus tes tersebut.

Menurut Mu'ti, kepastian tersebut nantinya tidak hanya dituangkan dalam bentuk surat edaran menteri, namun juga akan diatur melalui regulasi yang memiliki landasan hukum lebih kuat.

"Jadi, nanti bukan hanya surat edaran, tetapi akan ada peraturan yang lebih kuat dasar hukumnya," katanya.

Selain berkaitan dengan kesejahteraan guru non-ASN, dia menyebutkan kado lain untuk Hari Guru tahun ini. Hal itu terkaitkesejahteraan para guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.