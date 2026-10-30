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Mendikdasmen Pastikan Guru di Dapodik Tidak Dipecat, Dirjen Nunuk Sebut Angka

Mendikdasmen Pastikan Guru di Dapodik Tidak Dipecat, Dirjen Nunuk Sebut Angka
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Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengatakan guru yang masuk Dapodik tidak akan diberhentikan. Foto Mesyia/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan seluruh guru yang masuk data pokok pendidikan (Dapodik) tidak dipecat. 

Kalaupun tidak lulus dalam proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) pada 2027, mereka akan tetap dipertahankan.

"Guru-guru yang masuk dapodik itu tidak bisa diberhentikan. Guru honorer yang ikut seleksi CPNS 2027 dan kemudian tidak lulus, mereka tetap bekerja sebagai tenaga non-ASN hingga mereka lulus jadi ASN nanti," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti menjawab JPNN, Jumat (30/10/2026).

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Dia menegaskan proses alih status guru dari daerah ke pusat mulai berjalan dari Januari 2027 hingga 2029.

Guru honorer pun diberikan kesempatan ikut seleksi CPNS tahun depan.

Bukan hanya guru honorer, guru PPPK penuh waktu juga diarahkan mengikuti seleksi CPNS 2027. Bagi yang lulus seleksi, otomatis diangkat menjadi PNS.

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Untuk yang tidak lulus, statusnya tetap sebagai PPPK. Mereka pun tidak boleh diberhentikan, kecuali melakukan tindakan indisipliner.

Sementara itu, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengungkapkan sekitar 172 ribu guru honorer yang akan mengikuti seleksi CPNS 2027. Seleksi dimulai Januari 2027.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti memastikan guru di Dapodik tidak dipecat, Dirjen Nunuk menyebutkan angka gurunya

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