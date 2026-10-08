Mendikdasmen Pastikan Mulai Januari 2027 Seluruh Guru di Indonesia Makin Sejahtera

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan mulai tahun 2027 seluruh guru di Indonesia akan makin sejahtera.

Ini berkaitan dengan program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan guru digelontorkan secara bertahap dimulai 1 Januari 2027 hingga 2029.

"Pemerintah menyiapkan penataan guru atau pembenahan tata kelola guru mulai 2027 sebagai bagian dari upaya memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan,' kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Kamis (6/10).

Dia melanjutkan penataan tersebut mencakup guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, guru PPPK, hingga pemenuhan kebutuhan guru melalui rekrutmen CPNS secara bertahap.

Mendikdasmen menyebutkan guru PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 dengan mekanisme otomatis tanpa seleksi. Status mereka juga akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.

"Jumlah guru PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027 sebanyak 242.482 orang,” ujar Menteri Abdul Mu'ti.

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Selain penataan guru PPPK paruh waktu, pemerintah memberikan kesempatan kepada guru PPPK yang memenuhi syarat administrasi untuk menjadi guru PNS melalui seleksi yang dilakukan secara bertahap mulai 2027.

Jumlah guru PPPK saat ini sebanyak 935.316 orang, dengan proses penataan menuju pegawai pemerintah pusat yang dilakukan secara bertahap mulai 2027 hingga 2029.