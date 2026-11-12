Mendikdasmen Sodorkan Bukti-Buktfi Dampak Efisiensi Anggaran, Keren!

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat kualitas sarana pembelajaran melalui program Revitalisasi Satuan Pendidikan.

Program ini tidak hanya bertujuan memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

“Revitalisasi ini adalah usaha pemerintah membangun sarana pendidikan yang layak, sarana pendidikan yang memungkinkan anak-anak bisa belajar dengan aman dan nyaman," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi SMA Tahun 2026 di Jakarta yang berlangsung pada 10 s.d. 13 November 2026.

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Lebih lanjut, ia menjelaskan pelaksanaan revitalisasi melalui mekanisme swakelola oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai Instruksi Presiden memberikan sejumlah manfaat.

Dari sisi pembiayaan, mekanisme ini dinilai lebih efisien karena pekerjaan dilaksanakan langsung oleh sekolah tanpa pihak ketiga. Efisiensi tersebut memungkinkan pemerintah merealisasikan program pada lebih banyak satuan pendidikan.

Pada 2025, dari target awal 10.667 sekolah, revitalisasi berhasil dilaksanakan pada 16.167 sekolah dengan anggaran yang sama.

Sementara pada 2026, target yang semula 71.744 satuan pendidikan meningkat menjadi sekitar 80.744 satuan pendidikan berkat efisiensi anggaran dan penambahan alokasi.

Selain efisiensi biaya, pelaksanaan secara swakelola dinilai lebih tepat waktu, kecuali jika menghadapi kendala nonteknis seperti bencana alam dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.