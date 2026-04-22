Mendikdasmen: Tahun Ini Pemerintah Salurkan ATM untuk Murid SD

jpnn.com, TONDANO - Menteri Pendidikan Daisar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampalkan kebijakan baru pemerintah untuk murid SD.

Tahun ini, pemerintah akan menyalurkan alat tulis menulis (ATM) untuk murid Sekolah Dasar (SD) kelas 1 dan 2.

"Kebijakan Pak Presiden Prabowo Subianto, tahun ini juga akan kami bagi buku dan perlengkapan belajar alat tulis menulis untuk murid SD kelas satu dan kelas dua," kata Mendikdasmen Mu'ti saat meresmikan revitalisasi SMKN 3 Tondano, Rabu (22/4).

Bantuan buku dan alat tulis itu, menurut Mendikdasmen Mu'ti sudah ada anggarannya di tahun ini.

Itu semua merupakan komitmen Presiden Prabowo dalam rangka mewujudkan generasi Indonesia berkualitas dan melalui berbagai macam kegiatan.

Menteri Mu'ti berharap agar proses-proses belajar berlangsung dengan baik.

Selain itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga berusaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan strategi pendekatan pembelajaran mendalam.

Juga penguatan karakter melalui bimbingan conseling, penguatan karakter melalui kebiasaan tujuh anak Indonesia hebat, pagi ceria dan program-program lain yang diselenggarakan dalam rangka membangun karakter.