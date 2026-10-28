Mendikdasmen: Tidak Antibahasa Asing, tetapi Bahasa Indonesia Pertama Digunakan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyoroti maraknya penggunaan bahasa asing di ruang publik, termasuk di lingkungan pemerintahan dan fasilitas pelayanan masyarakat.

Dia menilai bahasa Indonesia justru kerap terpinggirkan di negeri sendiri, sementara penggunaan istilah asing semakin dianggap sebagai sesuatu yang lebih membanggakan.

Salah satu contoh yang disorot adalah penggunaan bahasa Inggris di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Menurutnya, bandara yang menjadi salah satu pintu gerbang utama Indonesia tersebut semestinya menjadi tempat strategis untuk memperkenalkan dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia kepada masyarakat internasional.

"Saya sering kali setiap kali ke bandara, terutama Bandara Internasional Soekarno-Hatta, lebih banyak saya temukan tulisan dalam bahasa Inggris daripada tulisan dalam bahasa Indonesia. Padahal itu adalah pintu gerbang Indonesia," kata Mendikdasmen Abdul Mu'ti pada Puncak Peringatan Bulan Bahasa dan Sastra 2026, Rabu (28/10).

Abdul Mu'ti menyayangkan kondisi tersebut karena ruang publik seharusnya menjadi sarana untuk menunjukkan identitas dan kedaulatan bahasa nasional.

Menurutnya, kecenderungan mengutamakan istilah asing tidak hanya terjadi di fasilitas umum, tetapi juga dalam berbagai pertemuan yang diselenggarakan lembaga pemerintahan maupun lembaga negara.

Padahal, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama merupakan bagian penting dari upaya menjaga identitas dan martabat bangsa.