menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Mendikdasmen Tinjau Hari Terakhir MPLS Ramah, Anak-Anak Ceria Sekali

Mendikdasmen Tinjau Hari Terakhir MPLS Ramah, Anak-Anak Ceria Sekali

Mendikdasmen Tinjau Hari Terakhir MPLS Ramah, Anak-Anak Ceria Sekali
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Mendiknasmen Abdul Mu'ti meninjau hari terakhir MPLS Ramah, anak-anak peserta didik ceria pekali. Foto Humas Kemendikdasmen

jpnn.com, JAKARTA - Lagu Hari Baru dan Rukun Sama Teman dinyanyikan bersama mengawali keceriaan hari terakhir Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah, di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Jumat (17/7).

Peserta didik baru tampak antusias berkenalan, bermain bersama teman-teman baru, serta mulai membiasakan hidup rukun dalam suasana yang aman, nyaman, dan menggembirakan. 

Momen gembira tersebut disaksikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, saat meninjau pelaksanaan MPLS di SMA Muhammadiyah Sumbawa Besar, SD Negeri 1 Sumbawa, dan SD Negeri 14 Sumbawa.

Baca Juga:

Mendikdasmen mengapresiasi pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah yang dikunjunginya.

Menurutnya, berbagai program pembiasaan yang diterapkan selama MPLS menjadi langkah awal dalam membangun karakter peserta didik dan budaya sekolah yang aman serta nyaman.

"Alhamdulillah, saya mengunjungi beberapa sekolah. Saya melihat pelaksanaan MPLS di sekolah-sekolah ini sangat bagus, beberapa program yang menjadi kebijakan kami, seperti 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat (7KAIH), kemudian keceriaan dengan menyanyi lagu Hari Baru, serta membangun sekolah budaya sekolah yang aman dan nyaman dengan membiasakan mereka hidup rukun,” ujar Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, di Kabupaten Sumbawa, NTB, Jumat (17/7).

Baca Juga:

Sementara itu, Kepala SD Negeri 14 Sumbawa, Asminingsih, mengatakan pelaksanaan MPLS di sekolahnya dirancang agar peserta didik merasa nyaman sejak hari pertama.

Selama lima hari kegiatan, sekolah memperkenalkan 7KAIH serta membiasakan peserta didik hidup rukun bersama teman-temannya.

Mendikdasmen Abdul Mu'ti meninjau hari terakhir MPLS Ramah, anak-anak peserta didik ceria pekali.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co