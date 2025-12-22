Mendikdasmen: TKA Jenjang SD dan SMP Diintegrasikan dengan Asesmen Nasional

jpnn.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SD dan SMP akan diintegrasikan dengan asesmen nasional (AN).

Menteri Mu’ti menegaskan bahwa TKA dirancang sebagai asesmen yang memiliki tiga fungsi utama, yakni _assessment of learning_ untuk memotret capaian, _assessment for learning_ sebagai dasar perbaikan pembelajaran, serta _assessment as learning_ yang menjadi bagian dari sistem penilaian komprehensif pendidikan. Ia juga mengatakan bahwa hasil

"TKA tidak menentukan kelulusan, namun dapat digunakan dalam sejumlah kebijakan, termasuk sebagai salah satu pertimbangan pada jalur seleksi masuk perguruan tinggi berdasarkan prestasi," tegas

Abdul Mu’ti, dalam taklimat media terkait hasil pelaksanaan TKA tahun 2025 yang diselenggarakan di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (22/12).

Menteri Mu’ti menjelaskan pelaksanaan TKA tahun 2025 untuk jenjang SMA, SMK, MA, dan Paket C diselenggarakan pertama kali tahun ini dan bersifat tidak wajib. Meski demikian, tingkat partisipasi tercatat sangat tinggi, mencapai 3,56 dari 4,1 juta murid SLTA yang terdaftar.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan media, atas dukungan serta sosialisasi yang masif sehingga pelaksanaan TKA memperoleh respons positif secara nasional.

“Pelaksanaan TKA secara umum berjalan lancar. Seluruh proses dilaksanakan berbasis _Computer Based Testing_ (CBT), tanpa ujian manual," ujarnya.

Lebih lanjut, Menteri Mu’ti menyampaikan bahwa hasil TKA akan disampaikan kepada tiga pihak, yakni pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masing-masing murid. Berbagai masukan dan kritik yang diterima selama pelaksanaan TKA akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan kebijakan ke depan.