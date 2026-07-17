Mendikdasmen Ungkap Peran Besar Kepala Sekolah Mewujudkan Pendidikan Bermutu

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti menyampaikan bahwa kepala sekolah dan guru memegang peran strategis dalam mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua.

Menurutnya, pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus diwujudkan melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, dan satuan pendidikan.

"Kalau kita baca dalam Undang-Undang Dasar 1945, tujuan didirikannya negara Indonesia ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 31 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Supaya cerdas, rakyat itu harus mendapatkan pengajaran atau pendidikan," ujar Mendikdasmen Abdul Mu'tinsaat menghadiri Sarasehan bersama Kepala Sekolah se-Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7).

Kegiatan itu menjadi forum dialog antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kepala sekolah untuk memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari daerah.

Menteri Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa visi Pendidikan Bermutu untuk Semua dirumuskan berdasarkan amanat konstitusi dan menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam membangun generasi Indonesia yang unggul.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemendikdasmen terus memperkuat transformasi pendidikan melalui empat infrastruktur utama, yakni infrastruktur fisik, pedagogis, budaya, dan hukum.

Melalui keempat infrastruktur tersebut, pemerintah terus mempercepat berbagai program prioritas seperti Revitalisasi Satuan Pendidikan, Digitalisasi Pembelajaran, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penguatan pendidikan karakter, serta penyempurnaan berbagai regulasi untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang bermutu dan merata.

Pada aspek infrastruktur fisik, pemerintah melanjutkan program Revitalisasi Satuan Pendidikan dan pembangunan unit sekolah baru di berbagai daerah, serta memperluas program Digitalisasi Pembelajaran melalui penyediaan Interactive Flat Panel (IFP).