Mendiktisaintek: 82 Perguruan Tinggi Turun Tangan Pulihkan Aceh, Sumut, dan Sumbar

jpnn.com - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebutkan bahwa 82 perguruan tinggi dilibatkan langsung dalam upaya pemulihan Sumatera.

Bantuan itu sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto pascabencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal tersebut dikatakan Brian dalam pertemuan dialog antara Presiden RI Prabowo Subianto dan 1.000 akademisi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/1).

"Menindaklanjuti arahan langsung Bapak Presiden terkait penanganan bencana khususnya di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, perguruan tinggi yang ada bersama-sama dengan kementerian telah melakukan kegiatan di tiga provinsi mencakup 31 kabupaten dan kota, 104 kecamatan dengan melibatkan 82 perguruan tinggi," ucap Brian.

Dia mengungkapkan 82 perguruan tinggi tersebut telah mengirimkan 3.746 personel kesehatan yang terdiri dari 2.260 tenaga medis (dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, mahasiswa kedokteran), 1.267 tenaga kesehatan, serta 219 relawan umum.

"Perguruan tinggi tentu hadir bukan hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai solusi bagi bangsa," kata dia.

Pada kesempatan itu, Brian juga memaparkan saat ini terdapat 4.614 perguruan tinggi negeri dan swasta.

Tercatat ada 303 ribu dosen dengan beragam latar belakang keilmuan, serta 9,9 juta mahasiswa aktif di seluruh Indonesia.