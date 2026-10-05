Mendiktisaintek dan Menhut Terima Naskah Urgensi Pembentukan BP-GMN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menerima Naskah Urgensi Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN).

Naskah urgensi tersebut memuat hasil pembahasan yang melibatkan akademisi, peneliti, pakar, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil sebagai bahan perumusan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove nasional.

Penyerahan naskah secara simbolis menjadi salah satu agenda utama workshop untuk mendukung pembentukan kelembagaan yang lebih efektif dan partisipatif.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengapresiasi kolaborasi tersebut, khususnya pelibatan pakar, akademisi, dan peneliti dalam penyusunan rumusan kebijakan.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dimanfaatkan untuk menjawab persoalan nyata, termasuk tantangan pengelolaan gambut dan mangrove.

“Pendekatan yang diarahkan Bapak Presiden, yaitu memanfaatkan para pakar, para akademisi, para peneliti, itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang sangat baik,” ujar Menteri Brian, Senin (5/10).

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Mendiktisaintek berharap praktik baik, pengalaman lapangan, serta hasil riset yang telah dikembangkan berbagai pihak dapat menjadi bagian dari rumusan pembentukan BP-GMN.

Dia berharap _best practices_ dan pengalaman serta hasil riset ini betul-betul sudah dimasukkan di dalam formulasi-formulasi yang sudah diserahkan