Mendiktisaintek Jelaskan Urgensi Pembentukan BPGMN
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjelaskan urgensi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Brian menyebutkan pembentukan badan tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengelolaan lahan gambut sekaligus mencegah kebakaran yang selama ini berulang.
“Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui, karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting,” ucap Brian di Istana Negara, pada Kamis (24/9) malam.
Menurut dia, keberadaan satu badan khusus tersebut akan memudahkan pengelolaan data hingga perizinan terkait lahan gambut.
Hal itu dinilai penting agar berbagai langkah pencegahan dan penanganan dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.
“Badan ini nanti akan mengelola, menangani gambut, detailnya nanti tentu dari Pak Mensesneg yang akan mendiskusikan,” kata dia.
Brian menuturkan Prabowo juga mengarahkan agar para ilmuwan dan saintis yang selama ini melakukan penelitian mengenai gambut ikut membantu badan tersebut.
Keterlibatan para ahli diharapkan dapat mempercepat penguatan kapasitas badan sekaligus memastikan kebijakan pengelolaan gambut berbasis hasil penelitian.
Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjelaskan urgensi pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto.
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