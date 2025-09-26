Mendiktisaintek: Perguruan Tinggi Harus Paling Ambisius, Warek Bidang Kerja Sama Terdepan

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyampaikan perguruan tinggi harus paling ambisius di antara komponen bangsa lainnya.

Menteri Brian pun menegaskan pentingnya ambisi besar bangsa Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah (middle income trap) menuju status negara berpendapatan tinggi dengan target GDP per kapita USD 15.000.

Untuk mencapai hal tersebut, perguruan tinggi diharapkan menjadi penggerak yang melahirkan inovasi, riset, dan kerja sama yang relevan dengan kebutuhan industri.

“Perguruan tinggi harus menjadi yang paling ambisius di antara komponen bangsa lainnya," kata Mendiktisaintek, Jumat (26/9).

Jika kampus pesimistis, lanjutnya, maka masyarakat akan lebih pesimistis. Oleh karena itu, wakil rektor bidang kerja sama harus berada di garda terdepan, aktif membangun jejaring dengan industri, pemda, hingga lainnya.

Selain itu, Mendiktisaintek mendorong sistem pendanaan riset berbasis royalti, bukan hanya paten semata.

Dengan demikian, hasil penelitian bisa diadopsi industri dan memberikan keuntungan berkelanjutan bagi peneliti maupun kampus.

Menteri Brian juga menekankan bahwa tradisi kampus sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sudah terbukti di banyak negara, seperti Jepang, Tiongkok, hingga Prancis.